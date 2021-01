Biden giura | poi firma 15 ordini esecutivi | gli Usa rientrano nell’accordo di Parigi sul clima «C’è molto da ricostruire»

TgLa7 : Usa: ***Joe Biden giura ed è il 46esimo Presidente degli Stati Uniti****** - repubblica : Kamala Harris giura: è la prima vicepresidente donna della storia americana - Avvenire_Nei : #Biden giura come 46° presidente degli Stati Uniti - mgulivo7 : Inauguration Day, Kamala Harris giura: è la prima vicepresidente donna della storia americana - la Repubblica - Lifurbi : E faremo i bombardamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Biden giura

Il presidente eletto Joe Biden (ultimo a destra) saluta dai gradini del Campidoglio. Anche il vice presidente Mike Pence, come da tradizione, ha lasciato una lettera alla Casa Bianca per la vice presi ...Possiamo batterlo'.- Con la scelta del presidente uscente Donald Trump di non partecipare alla cerimonia per l'insediamento del suo successore Joe Biden a Washington, c. Sono i suoi ultimi minuti da p ...