Biden è presidente, la buona America è tornata (di G. Gramaglia) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Joe Biden, anzi Joseph Robinette Biden jr, giura solennemente, con la mano sulla Bibbia tenuta dalla moglie Jill, di fronte al presidente della Corte Suprema John Roberts, e diviene ufficialmente il 46° presidente degli Stati Uniti: in un discorso breve, appena una quindicina di minuti, predica l’unità e, senza pronuncia mai il nome del suo predecessore, Donald Trump, ne denuncia, in modo indiretto, ma esplicito, il comportamento (qui il discorso completo). LA DIRETTA DELL’INSEDIAMENTO DEL 46ESIMO presidente USA “Abbiamo il dovere – dice – di sconfiggere le bugie”: è l’epitaffio su quattro anni di menzogne spacciate per verità. Trump non sente: ha compiuto l’ennesimo – speriamo l’ultimo – sgarbo istituzionale, sottraendosi alla cerimonia. Sarà anche vero, come twitta, a discorso concluso, un ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Joe, anzi Joseph Robinettejr, giura solennemente, con la mano sulla Bibbia tenuta dalla moglie Jill, di fronte aldella Corte Suprema John Roberts, e diviene ufficialmente il 46°degli Stati Uniti: in un discorso breve, appena una quindicina di minuti, predica l’unità e, senza pronuncia mai il nome del suo predecessore, Donald Trump, ne denuncia, in modo indiretto, ma esplicito, il comportamento (qui il discorso completo). LA DIRETTA DELL’INSEDIAMENTO DEL 46ESIMOUSA “Abbiamo il dovere – dice – di sconfiggere le bugie”: è l’epitaffio su quattro anni di menzogne spacciate per verità. Trump non sente: ha compiuto l’ennesimo – speriamo l’ultimo – sgarbo istituzionale, sottraendosi alla cerimonia. Sarà anche vero, come twitta, a discorso concluso, un ...

