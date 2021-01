Biden è presidente: «È il giorno dell’America, della speranza e della democrazia» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’abbraccio della moglie e dei figli. Il volto sorridente, ma visibilmente commosso. Joe Biden ha giurato, su una Bibbia di famiglia di fine Ottocento, da presidente degli Stati Uniti. «Questo è il giorno dell’America, della speranza e della democrazia» ha detto il neopresidente iniziando il suo discorso. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’abbraccio della moglie e dei figli. Il volto sorridente, ma visibilmente commosso. Joe Biden ha giurato, su una Bibbia di famiglia di fine Ottocento, da presidente degli Stati Uniti. «Questo è il giorno dell’America, della speranza e della democrazia» ha detto il neopresidente iniziando il suo discorso.

CottarelliCPI : Oggi finisce la fallimentare presidenza Trump. Non invidio a Joe Biden l’enorme lavoro che ha davanti, ma sono feli… - ItaliaViva : Viene il dubbio che il presidente del Consiglio non abbia delle idee da difendere, ma abbia una poltrona da difende… - TgLa7 : Usa: ***Joe Biden giura ed è il 46esimo Presidente degli Stati Uniti****** - fisco24_info : Biden ha giurato come 46esimo presidente degli Usa: Difenderò la costituzione,la democrazia e l'America - SadPersonHappy1 : RT @mocciosvs: «Oggi ha vinto la democrazia.» -Joe Biden, 46esimo Presidente degli Stati Uniti d'America #InaugurationDay -

Ultime Notizie dalla rete : Biden presidente Insediamento di Biden: è il 46° presidente Usa. Il giorno del giuramento IL GIORNO Biden è presidente: «È il giorno dell’America, della speranza e della democrazia»

Joe Biden e Kamala Harris hanno giurato come presidente e vicepresidente degli Usa. Biden ha promesso di essere presidente di tutti gli americani ...

Biden ed Harris giurano a Washington

Cerimonia iniziata nella capitale Usa. “Giuro solennemente di adempiere con fedeltà all'ufficio di presidente degli Stati Uniti e di preservare, proteggere e difendere la Costituzione al meglio delle ...

Joe Biden e Kamala Harris hanno giurato come presidente e vicepresidente degli Usa. Biden ha promesso di essere presidente di tutti gli americani ...Cerimonia iniziata nella capitale Usa. “Giuro solennemente di adempiere con fedeltà all'ufficio di presidente degli Stati Uniti e di preservare, proteggere e difendere la Costituzione al meglio delle ...