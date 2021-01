Biblioteca Girolamini, Marcello Dell’Utri assolto a Napoli. La difesa: “Dimostrato che i libri gli furono regalati” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Non tutti i guai giudiziari di Marcello Dell’Utri finiscono in una condanna. Dopo l’archiviazione incassata a Milano, dov’era accusato di ricettazione di volumi antichi, esce indenne anche dall’indagine napoletana “madre” l’ex senatore di Forza Italia al quale la Procura di Napoli contestava il reato di concorso in peculato in relazione all’appropriazione di tredici volumi trafugati dalla Biblioteca dei Girolamini di Napoli. libri, è poi emerso, asportati dall’ormai ex direttore Massimo Marino De Caro, suo vecchio amico e appassionato bibliofilo, che invece per quel reato è stato condannato a sette anni, lo stesso verdetto che il pm Antonella Serio aveva chiesto anche per l’ex esponente forzista. “Sono contento che le ragioni della difesa abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Non tutti i guai giudiziari difiniscono in una condanna. Dopo l’archiviazione incassata a Milano, dov’era accusato di ricettazione di volumi antichi, esce indenne anche dall’indagine napoletana “madre” l’ex senatore di Forza Italia al quale la Procura dicontestava il reato di concorso in peculato in relazione all’appropriazione di tredici volumi trafugati dalladeidi, è poi emerso, asportati dall’ormai ex direttore Massimo Marino De Caro, suo vecchio amico e appassionato bibliofilo, che invece per quel reato è stato condannato a sette anni, lo stesso verdetto che il pm Antonella Serio aveva chiesto anche per l’ex esponente forzista. “Sono contento che le ragioni dellaabbiamo ...

