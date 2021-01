Biathlon, IBU Cup Arber II 2021: nella short individual femminile bene Beatrice Trabucchi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Biathlon oggi, mercoledì 20 gennaio, ha visto proseguire l’IBU Cup 2020-2021 in Germania: ad Arber si sta tenendo anche la seconda tappa del circuito cadetto, continuata nel pomeriggio con la 12.5 km short individual femminile, in programma sulle nevi teutoniche. Ad imporsi è stata l’austriaca Tamara Steiner, la quale centra lo zero al poligono e chiude in 36’56?8, andando a precedere la tedesca Anna Weidel, che manca un bersaglio nell’ultima serie ed è seconda a 12?3. Chiude il podio l’ucraina Ekaterina Bekh, anch’ella con 19/20, attardata di 38?5. A punti due delle tre azzurre al via: 22ma Beatrice Trabucchi, che trova un bel 19/20 al tiro e chiude a 2’27?7 dalla vetta, mentre è 39ma Eleonora Fauner, che accumula quattro errori al poligono e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Iloggi, mercoledì 20 gennaio, ha visto proseguire l’IBU Cup 2020-in Germania: adsi sta tenendo anche la seconda tappa del circuito cadetto, continuata nel pomeriggio con la 12.5 km, in programma sulle nevi teutoniche. Ad imporsi è stata l’austriaca Tamara Steiner, la quale centra lo zero al poligono e chiude in 36’56?8, andando a precedere la tedesca Anna Weidel, che manca un bersaglio nell’ultima serie ed è seconda a 12?3. Chiude il podio l’ucraina Ekaterina Bekh, anch’ella con 19/20, attardata di 38?5. A punti due delle tre azzurre al via: 22ma, che trova un bel 19/20 al tiro e chiude a 2’27?7 dalla vetta, mentre è 39ma Eleonora Fauner, che accumula quattro errori al poligono e ...

