Benevento | elezioni amministrative | nasce l’associazione ‘Città Aperta’

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– In vista delle prossimeil quadro politico aè in fermento. Sul fronte dell’opposizione all’amministrazione Mastella si registra la nascita del“Città Aperta“. Attraverso una firmata dai consiglieri comunali Italo Di Dio e Delia Delli Carri, Lorenzo Cicatiello di ‘Articolo Uno’ e Angelo Miceli, ex capogruppo del Pd durante l’amministrazione Pepe, si dà vita a questo nuovo soggetto che intende rivolgere le proprie attenzioni alle “questioni vitali per il futuro della nostra comunità”. Di seguito la nota che pubblichiamo nella sua interezza: “La Città oggi vive, resiste e spera, se si ripensa, se dialoga, se si dedica nel tempo e per il giusto tempo alla creazione di un nuovo spazio, al suo interno come al suo ...