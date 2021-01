Bellanova: "Conte molto affezionato alla sua centralità' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'ex ministra dimissionaria all'agricoltura, Teresa Bellanova di Italia Viva, accenna a una tendenza egocentrica e centralista di Conte nel Governo. Una opinione legittima ma che fa sorridere se ... Leggi su globalist (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'ex ministra dimissionaria all'agricoltura, Teresadi Italia Viva, accenna a una tendenza egocentrica e centralista dinel Governo. Una opinione legittima ma che fa sorridere se ...

ItaliaViva : Se mettiamo sulle spalle dei nostri figli un indebitamento così forte, abbiamo il dovere di riformare profondamente… - fattoquotidiano : Conte finisce di parlare in Senato: ovazione dalla maggioranza. Renzi, Bellanova e i senatori di Iv non applaudono… - MediasetTgcom24 : Bellanova (Iv): 'Per tutte le non verità dette da Conte, noi ci asterremo' #senato - MarioBordonaro : @chiccotesta Se poi parliamo della 'sinistra', posso dire che il discorso della Bellanova (licenza media) mi e' sem… - TaniaeCocker : @borghi_claudio Conte dovrebbe dar retta all’amico Domingo... non vorrei dovessimo rimpiangere la Bellanova... ????? -