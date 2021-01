Beautiful anticipazioni | Hope manipola Thomas | Liam si allontana sempre di più

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)continua a fare di testa sua e questo l’ta da. Non si rende conto che in qualche modosta ancora condizionando la sua vita e invece che ascoltare il parere delle persone che le stanno vicine, va dritta per la sua strada. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con lediche ci rivelano la trama della puntata di domani 21 gennaio 2021. Come avrete visto alla fineha deciso di andare alla festa a casa di Eric e questo significa anche lasciare da solo. Spencer però non ha nessuna intenzione di stare a casa ad aspettaree così va da Steffy che invece nell’ultimo periodo sembra comprendere in ogni modo le sue esigenze. Siamo di fronte a un riavvicinamento? Non ci resta che ...