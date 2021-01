Basket | Caterina Dotto | “Cercavo una squadra che non avesse bisogno di me Al Geas ambiente professionale”

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nuovo appuntamento con2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della pallacanestro. Puntata in rosa, con l’intervento ai nostri microfoni di. La cestita, classe ’93, è reduce da settimane decisamente movimentate: fresco è infatti l’annuncio del suo approdo alla Allianz, ladi Sesto San Giovanni che allargato il roster grazie alla play azzurra. Cosìcommenta questo passaggio: “E’ un nuovo capitolo, e sono molto felice. Star fuori e stare senza unaper un atleta è una cosa molto triste. Sono contenta di essere arrivata qui, ho trovato uncosìe sono molto contenta. Ho iniziato gli allenamenti di contatto da pochi giorni ...

fisritalia : Studia scienze motorie a Bologna, è appassionata di basket ?? e ama la neve ?? Ha vinto una medaglia d'argento ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Caterina

Basket World Life

Nuovo appuntamento con Basket2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della pallacanestro. Puntata in rosa, con l'intervento ai nostri microfoni di Caterin ...Romolo Zanoni stroncato a 80 anni per le complicanze di un incidente. Fisico possente, amico di tutti, aveva militato nella Fulgor e a Forlimpopoli ...