Bari, è il momento di intervenire: l’inerzia potrebbe costare cara (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La prova di domenica tanto discussa contro il Bisceglie e le parole di Auteri subito dopo la gara certificano il difficile momento che il Bari sta vivendo. L’atmosfera non è delle più serene: la situazione in classifica è la stessa ormai dalla prima giornata e il mercato non ha ancora portato rinforzi in biancorosso. l’inerzia, che sembra essere un po’ la parola chiave dei galletti in queste settimane, potrebbe davvero costare cara, anche a lungo termine. Le cessioni di Simeri, Hamlili e Montalto sembrano essere pianificate da tempo, ma di fatto i calciatori vestono ancora biancorosso. Nessun acquisto, ma tante idee: che sarà? Capitolo cessioni: il Bari non vende Quei nomi che da settimane scriviamo essere sul piede di partenza in casa biancorossa, non sembrano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La prova di domenica tanto discussa contro il Bisceglie e le parole di Auteri subito dopo la gara certificano il difficileche ilsta vivendo. L’atmosfera non è delle più serene: la situazione in classifica è la stessa ormai dalla prima giornata e il mercato non ha ancora portato rinforzi in biancorosso., che sembra essere un po’ la parola chiave dei galletti in queste settimane,davvero, anche a lungo termine. Le cessioni di Simeri, Hamlili e Montalto sembrano essere pianificate da tempo, ma di fatto i calciatori vestono ancora biancorosso. Nessun acquisto, ma tante idee: che sarà? Capitolo cessioni: ilnon vende Quei nomi che da settimane scriviamo essere sul piede di partenza in casa biancorossa, non sembrano ...

Ultime Notizie dalla rete : Bari momento Covid, iniziati i richiami del vaccino nell'Asl Bari: "Momento importante" Telebari srl Il senatore al Var tra Bugo e Borghese Ciampolillo diventa una star del web

Social scatenati dopo il caso del parlamentare ex M5S riammesso al voto di Palazzo Madama in seguito alla visione delle immagini dell’Aula. Gli sfottò corrono in Rete ...

Bari, posta prima pietra cantiere sede Cnr nell'ex Manifattura tabacchi Vd

BARI - E’ stata posata oggi la prima pietra del cantiere della futura sede del Cnr nell’ex Manifattura Tabacchi nel quartiere Libertà di Bari. I lavori preliminari di bonifica, piccole demolizioni e m ...

