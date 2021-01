Barbara D’Urso sotto attacco: “Mi ha messo in imbarazzo” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Baraba D’Urso è finita nel mirino, a muoverle un attacco Andrea Roncato dopo l’intervista di domenica a Live Non è la D’Urso. Nelle ultime ore si è molto parlato della storia d’amore tra Andrea Roncato e Stefania Orlando, dopo le parole dell’attore si è creato un vero e proprio caso mediatico, al punto che su Twitter si è scatenato il movimento #IoStoConStefaniaOrlando. Dall’intervista a Live Non è la D’Urso sono emersi dettagli contrastanti sulla fine del matrimonio tra Stefania e Roncato, quest’ultimo in particolar modo è stato criticato per aver tirato fuori nuovi elementi ora che la showgirl non può difendersi. LEGGI ANCHE>>>Gf Vip 5 Stefania Orlando disperata, il marito Simone la vuole fuori LEGGI ANCHE>>>Andrea Roncato su Stefania Orlando: “Aveva un altro”, il video che lo ... Leggi su chenews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Barabaè finita nel mirino, a muoverle unAndrea Roncato dopo l’intervista di domenica a Live Non è la. Nelle ultime ore si è molto parlato della storia d’amore tra Andrea Roncato e Stefania Orlando, dopo le parole dell’attore si è creato un vero e proprio caso mediatico, al punto che su Twitter si è scatenato il movimento #IoStoConStefaniaOrlando. Dall’intervista a Live Non è lasono emersi dettagli contrastanti sulla fine del matrimonio tra Stefania e Roncato, quest’ultimo in particolar modo è stato criticato per aver tirato fuori nuovi elementi ora che la showgirl non può difendersi. LEGGI ANCHE>>>Gf Vip 5 Stefania Orlando disperata, il marito Simone la vuole fuori LEGGI ANCHE>>>Andrea Roncato su Stefania Orlando: “Aveva un altro”, il video che lo ...

