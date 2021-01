Atalanta, Piccini ai saluti: farà ritorno al Valencia (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’Atalanta ha deciso di interrompere il prestito di Cristiano Piccini: il laterale italiano farà ritorno in Spagna al Valencia L’Atalanta ha deciso di interrompere il prestito di Cristiano Piccini, che non ha trovato spazio alla corte di Gian Piero Gasperini durante la prima parte di stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il laterale italiano farà ritorno in Spagna. Ad accoglierlo ci sarà il Valencia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’ha deciso di interrompere il prestito di Cristiano: il laterale italianoin Spagna alL’ha deciso di interrompere il prestito di Cristiano, che non ha trovato spazio alla corte di Gian Piero Gasperini durante la prima parte di stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il laterale italianoin Spagna. Ad accoglierlo ci sarà il. Leggi su Calcionews24.com

In vista della gara tra Udinese e Atalanta per il recupero della 10^ giornata di Serie A è stata diramata la lista dei giocatori convocati da Gasperini Sono 23 i giocatori convocati da Gian Piero Gasp ...

Con l’Udinese Pasalic giù dall’aereo. Ma non è il solo: la formazione probabile

Mario Pasalic non ancora recuperato, Papu Gomez e Cristiano Piccini ormai ben oltre il cancello di Zingonia. Direzione uscita dalla finestra invernale del calciomercato, anche se per l’argentino detro ...

