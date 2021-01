Atalanta, Muriel ammette: “Difficile giocare contro squadre così difensive” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'Atalanta non sembra riuscire a scrollarsi di dosso la "pareggite". Dopo lo stop in casa contro il Genoa, ecco il pari contro l'Udinese. I nerazzurri si salvano grazie a Luis Muriel. L'attaccante colombiano commenta la gara ai microfoni di Sky Sport: "Cerco sempre di dare il massimo per la squadra in cui gioco. Non so perché segno sempre a Udine. Sicuramente c'è dispiacere, ma ci sono partite particolari contro squadre che lottano per salvarsi. Cercano di ottenere il risultato in qualsiasi modo. Oggi abbiamo cercato di fare il secondo gol, ma senza successo. Le squadre che difendono con undici giocatori ci complicano i piani. Abbiamo creato occasioni che non sempre vanno a buon fine. Dobbiamo essere bravi a giocare queste partite. Ora pensiamo al ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'non sembra riuscire a scrollarsi di dosso la "pareggite". Dopo lo stop in casail Genoa, ecco il paril'Udinese. I nerazzurri si salvano grazie a Luis. L'attaccante colombiano commenta la gara ai microfoni di Sky Sport: "Cerco sempre di dare il massimo per la squadra in cui gioco. Non so perché segno sempre a Udine. Sicuramente c'è dispiacere, ma ci sono partite particolariche lottano per salvarsi. Cercano di ottenere il risultato in qualsiasi modo. Oggi abbiamo cercato di fare il secondo gol, ma senza successo. Leche difendono con undici giocatori ci complicano i piani. Abbiamo creato occasioni che non sempre vanno a buon fine. Dobbiamo essere bravi aqueste partite. Ora pensiamo al ...

Atalanta_BC : ???? Invenzione di #Muriel, che si infila tra tre difensori bianconeri e batte Musso in uscita!!! 1-1!!! ???? Muriel ge… - Atalanta_BC : ? Il gol allo scadere di Muriel ci porta all'intervallo in parità. ?? It's 1-1 at the break thanks to #Muriel's late… - SerieA : L’@Atalanta_BC vola ai quarti di finale di #CoppaItalia: le reti portano la firma di #Mirnchuk, #Muriel e #Sutalo!… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Udinese-Atalanta 1-1: Muriel replica a Pereyra, ma sfuma il terzo posto per i nerazzurri - CasaDaChampions : Atalanta pareggia 1-1 . L'obiettivo di Muriel ? #SerieATIM #ItalianoNoEstádio #UdineseAtalanta -