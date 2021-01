Atalanta | Gasperini | «Nessun rammarico Muriel? Ho capito come usarlo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Gian Piero, tecnico dell’, commenta il pareggio contro l’Udinese nel recupero di Serie A. Ecco le sue parole Gian Pierocommenta il pareggio contro l’Udinese ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole. LA GARA – «Prendere un gol così ci ha complicato una partita già difficile. Abbiamo dovuto giocare un ottimo primo tempo per raddrizzarla. Dobbiamo accettare il risultato.per il mancato sorpasso terzo posto in solitaria? Non sono queste le gare che danno, la squadra ha recuperato un infortunio iniziale, giocando quasi tutta la gara nella loro metà campo. Se c’era una squadra che poteva vincere eravamo noi ma la gara non si è mai aperta». TURNOVER – «Abbiamo cambiato un paio di uomini, stiamo parlando di giocatori di livello. Giocando ogni tre giorni abbiamo ...