Atalanta, Gasperini: “Il gol iniziale ci ha complicato la vita. Peccato per il secondo tempo” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'Atalanta frena contro l'Udinese. I nerazzurri mancano l'assalto al terzo posto, ma restano comunque saldamente agganciati al treno Champions. Il tecnico Gian Piero Gasperini analizza il risultato ai microfoni Sky: "Prendere un gol dopo 25 secondi ha complicato una partita già difficile di per sé. Questo è un risultato difficile da accettare, ma non c'è rammarico. Abbiamo recuperato un infortunio iniziale e abbiamo giocato sempre nella loro metà campo. L'Udinese ha spezzettato molto gioco. Si è capito che accettava il pareggio. Nel secondo tempo si è giocato pochissimo e mi dispiace di questo. I cambiamenti non sono un messaggio negativo. Maehle sta facendo molto bene pur essendo un giocatore che è utile per la rotazione di Hateboer. Chiudiamo il girone d'andata in una buona ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'frena contro l'Udinese. I nerazzurri mancano l'assalto al terzo posto, ma restano comunque saldamente agganciati al treno Champions. Il tecnico Gian Pieroanalizza il risultato ai microfoni Sky: "Prendere un gol dopo 25 secondi hauna partita già difficile di per sé. Questo è un risultato difficile da accettare, ma non c'è rammarico. Abbiamo recuperato un infortunioe abbiamo giocato sempre nella loro metà campo. L'Udinese ha spezzettato molto gioco. Si è capito che accettava il pareggio. Nelsi è giocato pochissimo e mi dispiace di questo. I cambiamenti non sono un messaggio negativo. Maehle sta facendo molto bene pur essendo un giocatore che è utile per la rotazione di Hateboer. Chiudiamo il girone d'andata in una buona ...

StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Udinese-#Atalanta 1-1: #Gasperini fallisce il salto al terzo posto - FcInterNewsit : Atalanta, Gasperini: 'Pari senza rammarico, da stasera penseremo al Milan primo con merito' - cucchi976 : Gasperini è il punto di forza e di debolezza dell'Atalanta. Le partite in corsa non le legge mai. Senza Papu arriva… - sportli26181512 : Serie A, Udinese-Atalanta 1-1: L’Atalanta di Gian Piero Gasperini non sfrutta l’occasione nel recupero della decima… - sportli26181512 : Udinese-Atalanta 1-1: Gasperini frena ancora, niente terzo posto: Nel recupero della decima giornata Pereyra e Muri… -