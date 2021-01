ATA | il rifiuto di accettare l’incarico di sostituzione del DSGA su posto vacante non fa perdere la seconda posizione economica

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) E’ quanto stabilito dal Tribunale di Latina con sentenza n. 40/2021 in favore di tre assistenti amministrative che, godendo da anni del beneficio della II, non avevano accettato la nomina suda. L'articolo .

orizzontescuola : ATA, il rifiuto di accettare l’incarico di sostituzione del DSGA su posto vacante non fa perdere la seconda posizio… -

Ultime Notizie dalla rete : ATA rifiuto

Orizzonte Scuola

Angelo Greco, 19enne di Maglie, mostra in un video come raccoglie i rifiuti in campagna Un video per spingere i suoi concittadini – e non solo - a non lasciare i rifiuti dove capita o peggio, andare a ...Il Gup del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto ha condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione (pena sospesa) l’ex assessore del Comune di Naro, Francesco Lisinicchia, accusato di induzione indebita ...