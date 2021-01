Associazione ragazzi autistici fornirà doni di Stato a Palazzi Chigi. “Prodotti made in Caserta” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPer i prossimi due anni l’Associazione Forza del Silenzio di Casal di Principe (Caserta), che assiste una novantina di ragazzi autistici in immobili confiscati al padrino dei Casalesi Francesco “Sandokan” Schiavone, fornirà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i doni da offrire ai Capi di Stato in visita in Italia. “Abbiamo firmato ieri il contratto con la presidenza del Consiglio – spiega il presidente dell’Associazione Enzo Abbate, che ha due figli autistici – a conclusione di un percorso iniziato nel giugno scorso, quando ci attrezzammo per produrre mascherine anti-Covid,trasformando il nostro laboratorio in una sartoria; decidemmo così di partecipare – prosegue Abbate, che di mestiere fa il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPer i prossimi due anni l’Forza del Silenzio di Casal di Principe (), che assiste una novantina diin immobili confiscati al padrino dei Casalesi Francesco “Sandokan” Schiavone,alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ida offrire ai Capi diin visita in Italia. “Abbiamo firmato ieri il contratto con la presidenza del Consiglio – spiega il presidente dell’Enzo Abbate, che ha due figli– a conclusione di un percorso iniziato nel giugno scorso, quando ci attrezzammo per produrre mascherine anti-Covid,trasformando il nostro laboratorio in una sartoria; decidemmo così di partecipare – prosegue Abbate, che di mestiere fa il ...

