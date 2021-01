Associazione fornirà doni di Stato a Palazzo Chigi Don Diana | “Esempio di economia sociale”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ un grande orgoglio per noi il successo dell’La Forza del Silenzio di Casal di Principe, un ottimodiche parte dal riutilizzo dei beni confiscati alla camorra e non prescinde dalla cura della persona. L’autismo merita attenzione così come lo sviluppo del territorio con energie sane e solidali”. Lo afferma in una nota il Comitato don Peppe, della cui rete associativa cui fa parte la Forza del Silenzio, che commenta con toni entusiastici l’accordo siglato dall’che assiste ragazzi autistici conper la fornitura, per i prossimi due anni, deiistituzionali per i Capi diche vengono in visita in Italia. “Il ...