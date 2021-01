Asl Rm 5: dal 25 gennaio prenotazioni per vaccinazioni over 80 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma – Dal prossimo lunedi’ 25 gennaio i cittadini over 80 anni potranno prenotare il proprio vaccino anti Covid sul sito SaluteLazio.it (PrenotaVaccinoCovid). Basta solo il codice fiscale. Si potra’ scegliere uno dei 100 punti di somministrazione diffusi sul territorio regionale, con la prima fascia oraria disponibile ed in automatico con la prima prenotazione del vaccino si prenota anche la seconda, sempre nel medesimo punto di somministrazione. Le prenotazioni potranno esser fatte per il periodo temporale dal 1 di febbraio al 31 di marzo. L’avvio delle somministrazioni dei vaccini prenotati sara’ dal 1 febbraio. L’accesso ai punti vaccinali avverra’ solo con il codice di prenotazione. E’ fortemente sconsigliato recarsi ai punti vaccinali senza la prenotazione. Presumibilmente dal 1 febbraio gli utenti sopra gli 80 anni potranno ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma – Dal prossimo lunedi’ 25i cittadini80 anni potranno prenotare il proprio vaccino anti Covid sul sito SaluteLazio.it (PrenotaVaccinoCovid). Basta solo il codice fiscale. Si potra’ scegliere uno dei 100 punti di somministrazione diffusi sul territorio regionale, con la prima fascia oraria disponibile ed in automatico con la prima prenotazione del vaccino si prenota anche la seconda, sempre nel medesimo punto di somministrazione. Lepotranno esser fatte per il periodo temporale dal 1 di febbraio al 31 di marzo. L’avvio delle somministrazioni dei vaccini prenotati sara’ dal 1 febbraio. L’accesso ai punti vaccinali avverra’ solo con il codice di prenotazione. E’ fortemente sconsigliato recarsi ai punti vaccinali senza la prenotazione. Presumibilmente dal 1 febbraio gli utenti sopra gli 80 anni potranno ...

Ultime Notizie dalla rete : Asl dal Vaccino Lazio, dosi per over 80 dal medico o all Asl. Ecco il vademecum Il Messaggero Vaccini, ci sono scorte solo fino a sabato: si va disegnando la mappa della campagna

Non un solo punto di somministazione ogni 40mila abitanti, attenzione alle zone isolate. In città centro affari e altri in periferia. Oggi dovrebbero arrivare, ridotte, le fiale Pfizer ...

Arrivata oggi la nuova fornitura di vaccino anti-Covid Pfizer-Biontech: 195 dosi a Siena

Ad oggi vaccinate in prima dose 11944 persone dall’Asl Tse. Partita la campagna per la somministrazione della seconda dose ...

