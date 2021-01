Asili nido privati, la metà ha aumentato le tariffe. Milano la più cara (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il 50% degli Asili nido ha aumentato le tariffe, il 43% ha mantenuto quelle dello scorso anno e il 7% le ha ridotte. Questo è quanto segnala Altroconsumo con un'indagine realizzata ad ottobre scorso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il 50% deglihale, il 43% ha mantenuto quelle dello scorso anno e il 7% le ha ridotte. Questo è quanto segnala Altroconsumo con un'indagine realizzata ad ottobre scorso. L'articolo .

