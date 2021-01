Ascolti tv 19 gennaio 2021: Montrucchio vola, il ritorno di Diaco (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tutti i dati della giornata di ieri, tra il ritorno in tv di Pierluigi con il programma Ti sento e il soddisfacente risultato della terza puntata di Primo appuntamento L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tutti i dati della giornata di ieri, tra ilin tv di Pierluigi con il programma Ti sento e il soddisfacente risultato della terza puntata di Primo appuntamento L'articolo proviene da Gossip e Tv.

leggoit : Ascolti Tv di ieri 19 gennaio 2021, la politica occupa le reti ma non è un Viaggio nella Grande Bellezza - il_Case : Ascolti TV | Martedì 19 gennaio 2021. Lo Speciale TG1 con il Voto del Senato 14.5%, DiMartedì 7.1%,#Cartabianca 6.9… - RadioSoap2 : RT @Teleblogmag: Anche se non ci sono stati ascolti brillantissimi, Rai Uno vince la serata e Canale 5 ottiene un altro flop clamoroso. #au… - Raiofficialnews : #AscoltiTv di martedì #19gennaio ?? - Teleblogmag : Anche se non ci sono stati ascolti brillantissimi, Rai Uno vince la serata e Canale 5 ottiene un altro flop clamoro… -