Arriva la Coppa Inter su Fortnite (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A seguito dell'annuncio ufficiale Inter è sbarcata su Fortnite! Per celebrare l'evento Epic Games, creatore del gioco, ha deciso di lanciare un torneo dedicato Interamente ai neroazzurri con lo scopo di avvicinare gli appassionati di calcio al mondo degli esports e più in particolare a Fortnite. Il torneo cento per cento Interista si chiamerà Coppa Inter e andrà in scena domani, giovedì 21 gennaio. Sarà aperto a tutti, chiunque potrà partecipare. Solamente i primi cento qualificati otterranno però come premio ed omaggio la skin dell'Inter. Ma le novità non saranno solamente nuove skin dedicate ma anche emote nerazzurre perfette per i tifosi della squadra milanese. Se siete desiderosi di partecipare cliccate su questo link dove potrete registrarvi: vi ...

