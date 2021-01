“Aprite le scuole!” | da Bergamo 655 firmano | ma è polemica nel PD cittadino

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) “le” è il titolo della lettera made infirmata da 655 persone tra studenti, comitati, genitori, nonni, insegnanti, istituzionali e sostenitori a vario titolo. Nata dall’iniziativa di Oriana Ruzzini in qualità di genitore e di consigliere comunale di, che ha scritto una bozza di testo e creato un gruppo social, la lettera ha lo scopo di dare vita a misure che permettano il rientro a scuola di studenti e studentesse. “La Didattica a distanza ha rappresentato durante la prima ondata della pandemia da Covid 19 l’unica soluzione disponibile, tuttavia nel tempo si sono evidenziati molteplici disagi psico-comportamentali, difficoltà cognitive, aumento della dispersione scolastica”, si legge nella lettera. L’assunto è che la scuola sia un bene primario a cui i ragazzi e le ragazze di tutte le età ...

Cheteloridicoa1 : Aprite ste cazzo di scuole, bastardi. - quibresciait : “Aprite le scuole!”: anche le comunità di accoglienza con gli studenti - (red.) La cooperativa bresciana Il Calabro… - Debbie28366749 : @AnnaAscani @AzzolinaLucia @pdnetwork @Mov5Stelle @graziano_delrio @nzingaretti @Pres_Casellati @Roberto_Fico… - ginacand : @BeppeSala @ComuneMI Aprite le scuole superiori per favore - queentamarabell : RT @aimhcanyonmoon: ma porca di quella troia scusate il francesismo mi viene da piangere vi prego aprite le scuole e fate seguire le lezion… -

Ultime Notizie dalla rete : Aprite scuole

Le nostre scuole sono sicure, non c'è motivo di disertarle". Lo dice a BlogSicilia il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, a seguito della decisione di tantissime famiglie di tenersi i figli in casa, te ...Sport, comprare e montare mobili, visite ai genitori anziani in buona salute e autosufficenti. Si può? I dubbi cominciano ad affiorare, i distinguo e le zone d'ombra sono ...