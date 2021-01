App Immuni, attenti al falso sito: ci rubano i dati e svuotano il conto in banca. Come difendersi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Che le App famose vengano prese di mira dai cybercriminali non è una novità. A essere presa di mira questa volta è la App Immuni. A lanciare l’allarme è Cert-Agid, la struttura del governo che si occupa di cybersicurezza. «Ancora una volta, sfruttando il tema “Covid-19” e la popolarità dell’app Immuni, i criminali stanno diffondendo una versione fake della stessa app attraverso domini creati ad-hoc », si legge sul sito. Il malware “Alien” può prendere il controllo dello smartphone e anche svuotare il conto corrente dell’utente malcapitato. Fake app Immuni A segnalare la presenza della fake app Immuni «è stato il gruppo di ricercatori di Malware Hunter Team (MHT) attraverso un tweet. I ricercatori hanno condiviso con il Cert-AgID il sample in questione, fornendo anche i relativi C2 ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Che le App famose vengano prese di mira dai cybercriminali non è una novità. A essere presa di mira questa volta è la App. A lanciare l’allarme è Cert-Agid, la struttura del governo che si occupa di cybersicurezza. «Ancora una volta, sfruttando il tema “Covid-19” e la popolarità dell’app, i criminali stanno diffondendo una versione fake della stessa app attraverso domini creati ad-hoc », si legge sul. Il malware “Alien” può prendere il controllo dello smartphone e anche svuotare ilcorrente dell’utente malcapitato. Fake appA segnalare la presenza della fake app«è stato il gruppo di ricercatori di Malware Hunter Team (MHT) attraverso un tweet. I ricercatori hanno condiviso con il Cert-AgID il sample in questione, fornendo anche i relativi C2 ...

