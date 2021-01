Antonio Ciontoli intervistato da Selvaggia Lucarelli in tv | ira famiglia Vannini | «Un’indecenza»

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Omicidio Marcoè statodaa L’Ultima Difesa, su Discovery +. Fatto che non è certo passato inosservato e che da giorni sta sollevando non poche polemiche. Ad essere contestato da gran parte dell’opinione pubblica il fatto che venga dato spazio in tv a colui che, anche in secondo grado, è stato giudicato il responsabile della morte del bagnino di Cerveteri.esplose un colpo di pistola a bruciapelo, ferendo il fidanzato di sua figlia la sera del 17 maggio 2015, nella sua abitazione a Ladispoli. Marco, come sappiamo, è morto dopo ore di agonia, perché volutamente soccorso in ritardo dae dai suoi familiari, presenti in casa al ...