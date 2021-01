Anticipazioni Un Posto al Sole | Puntate 25-29 Gennaio 2021 | La Scoperta di Clara!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)UnalTramada lunedì 25 a venerdì 29: Serena si riavvicina a Leonardo. A Roberto manca Marina!Unal: Roberto ripensa a Marina, mentre Michele e Silvia entrano in crisi dopo l’ennesima aggressione subita. Alberto e Clara si trasferiscono nella loro nuova casa. La giovane intuisce l’interesse che Barbara Filangieri nutre per il Palladini. Intanto, la situazione a Radio Golfo 99 è sempre più tesa… Scoperte, tensioni, intrighi… non smetteranno di stupirci gli episodi della soap partenopea! LeUnal, pronte a soffermarsi sulla trama delletrasmesse da lunedì 25 ...