Anticipazioni Il Segreto | venerdì 22 gennaio 2021 | cosa nasconde Marta?

La salute di Marta sembra peggiorare e Ramon, preoccupato per lei, le consiglia di recarsi da uno specialista. Ma, durante la puntata Il Segreto di venerdì 22 gennaio 2021, vediamo che la Solozabal si dimostra reticente e non darà peso alle parole e ai consigli dell'uomo. Per quale motivo? cosa sta nascondendo? Il mistero avvolge la giovane sorella di Rosa. Anticipazioni Il Segreto, Tomas in cerca di Filiberto La puntata de Il Segreto di venerdì 22 gennaio 2021, inizia con Tomas che decide di uscire per mettersi in cerca di Don Filiberto, mentre tutti saranno in apprensione per Alicia. Adolfo e Rosa si rendono conto che il primogenito della marchesa si sta legando ...

