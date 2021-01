Anfia - Accordo con Mediocredito Centrale per supportare le aziende associate (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'Anfia ha firmato un Accordo di partnership con il Mediocredito Centrale per facilitare l'accesso al credito e favorire l'utilizzo di strumenti di finanza innovativa per le oltre 350 imprese aderenti all'associazione nazionale di rappresentanza della filiera automobilistica, a partire da quelle del Sud Italia. Con l'intesa raggiunta, l'istituto di credito pubblico controllato da Invitalia si impegna a esaminare le richieste di finanziamento, mantenendo comunque le sue prerogative sulla valutazione del merito creditizio, e a vagliare, per le iniziative nel Mezzogiorno, il sussistere delle condizioni per l'utilizzo di fondi della Banca Europea per gli Investimenti. Per tutto il territorio nazionale, poi, l'istituto bancario valuterà il ricorso alle garanzie del Fondo di garanzia per le Pmi e della Sace. Processi ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'ha firmato undi partnership con ilper facilitare l'accesso al credito e favorire l'utilizzo di strumenti di finanza innovativa per le oltre 350 imprese aderenti all'associazione nazionale di rappresentanza della filiera automobilistica, a partire da quelle del Sud Italia. Con l'intesa raggiunta, l'istituto di credito pubblico controllato da Invitalia si impegna a esaminare le richieste di finanziamento, mantenendo comunque le sue prerogative sulla valutazione del merito creditizio, e a vagliare, per le iniziative nel Mezzogiorno, il sussistere delle condizioni per l'utilizzo di fondi della Banca Europea per gli Investimenti. Per tutto il territorio nazionale, poi, l'istituto bancario valuterà il ricorso alle garanzie del Fondo di garanzia per le Pmi e della Sace. Processi ...

