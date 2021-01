Andrea Roncato rincara contro Stefania Orlando: «Ha fatto due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi. Al GF alcuni chiamati Vip perchè hanno fatto vedere la patata senza mutande» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Stefania Orlando (US Endemol Shine) Andrea Roncato rincara la dose contro Stefania Orlando. Per via delle polemiche sorte in seguito alla trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip 5, dove l’ex moglie è stata messa al corrente della sua intervista rilasciata a Live – Non è la D’Urso, l’attore è tornato a parlare sui social del suo primo matrimonio, attaccando pesantemente l’Orlando, sia accusandola di aver lavorato praticamente solo grazie al rapporto con lui, sia rimproverandola per aver concluso la loro storia quando aveva dei problemi legati alla droga. Sommerso di critiche per le parole riservate a Stefania, tra cui la notizia di un suo presunto tradimento, che hanno ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 20 gennaio 2021)(US Endemol Shine)la dose. Per via delle polemiche sorte in seguito alla trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip 5, dove l’ex moglie è stata messa al corrente della sua intervista rilasciata a Live – Non è la D’Urso, l’attore è tornato a parlare sui social del suo primo matrimonio, attaccando pesantemente l’, sia accusandola di aver lavorato praticamente solo grazie al rapporto con lui, sia rimproverandola per aver concluso la loro storiaaveva dei problemi legati alla droga. Sommerso di critiche per le parole riservate a, tra cui la notizia di un suo presunto tradimento, che...

GiuseppeporroIt : 'Ma che c***o continua a dire?', Andrea Roncato si scaglia nuovamente contro Stefania Orlando: ecco cosa è successo… - ArmataRuta : RT @___BrOwNiE9___: Sul Treccani alla definizione della parola CESSO oggi si aggiunge un nuovo sostantivo: Andrea Roncato #GFVIP #TZVIP htt… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Andrea Roncato ancora contro Stefania Orlando: 'Quando avevo bisogno per la droga se ne andò' - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Andrea Roncato rincara la dose contro Stefania Orlando: “Quando avevo bisogno per la droga se ne andò” - Novella_2000 : Andrea Roncato torna a parlare di Stefania e sferra un attacco contro due concorrenti: “Famose per aver mostrato la… -