Andrea Roncato punta il dito contro la d’Urso: “Ero lì per altro, mi ha messo in imbarazzo” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Precisamente per che cosa si aspettava di esser stato invitato a Live-Non è la d’Urso il signor Andrea Roncato? Un bel dubbio amletico visto che l’attore, a poche ore di distanza dalla sua intervista a Live, ha dichiarato che non era in quello studio per parlare della sua ex moglie ( storia finita quasi 20 anni fa tra l’altro, non lo scordiamo). Le parole di Roncato hanno scatenato un effetto domino che ha causato anche la crisi di Stefania Orlando che, dopo la diretta del Grande Fratello VIP 5 ha persino pensato di lasciare la casa, varcando quasi la porta rossa. Da qualche ora, dopo che anche il marito di Stefania, Simone Gianlorenzi è andato dalla d’Urso per dire la sua, Roncato via social, rispondendo alle domande di chi gli chiede il perchè di questo astio, in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Precisamente per che cosa si aspettava di esser stato invitato a Live-Non è lail signor? Un bel dubbio amletico visto che l’attore, a poche ore di distanza dalla sua intervista a Live, ha dichiarato che non era in quello studio per parlare della sua ex moglie ( storia finita quasi 20 anni fa tra l’, non lo scordiamo). Le parole dihanno scatenato un effetto domino che ha causato anche la crisi di Stefania Orlando che, dopo la diretta del Grande Fratello VIP 5 ha persino pensato di lasciare la casa, varcando quasi la porta rossa. Da qualche ora, dopo che anche il marito di Stefania, Simone Gianlorenzi è andato dallaper dire la sua,via social, rispondendo alle domande di chi gli chiede il perchè di questo astio, in ...

GCamberi : La disgraziataggine assoluta di Andrea Roncato che, per tornare miseramente in scena, attacca ingiustamente Stefani… - infoitcultura : GFVip, Andrea Roncato e la guerra con Stefania Orlando: «Quando avevo bisogno per la droga, se ne andò» - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Stefania Orlando confessa: 'Reazione esagerata per Andrea Roncato' - GCamberi : @BITCHYFit La disgraziataggine di Andrea Roncato. Si parla di lui. Ma male - SilvioG92 : Ma Andrea Roncato,che tanto parla di Stefania,ci dice cosa fa lui dopo la fine della coppia comica con Gigi ? ??… -