Andrea Roncato attacca Stefania Orlando: “Ha fatto 2 trasmissioni e 20 anni di materassi” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Andrea Roncato ha iniziato il 2021 con il piede di guerra e dopo aver attaccato Stefania Orlando nel salotto di Live Non è la d’Urso (dove – dice – di aver subito un trappolone dalla conduttrice), è tornato a criticarla sui social sminuendo la sua carriera. Per allontanare i sospetti di una presunta invidia nei confronti della sua ex Stefania Orlando, Andrea Roncato l’ha sminuita attaccando la sua carriera (“Ha fatto due trasmissioni quando stava con me e vent’anni di materassi”) ed elogiando se stesso “Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction”. “Sono una persona buona ma quando si tira in ballo la mia famiglia e mia moglie mi ... Leggi su biccy (Di mercoledì 20 gennaio 2021)ha iniziato il 2021 con il piede di guerra e dopo avertonel salotto di Live Non è la d’Urso (dove – dice – di aver subito un trappolone dalla conduttrice), è tornato a criticarla sui social sminuendo la sua carriera. Per allontanare i sospetti di una presunta invidia nei confronti della sua exl’ha sminuitando la sua carriera (“Haduequando stava con me e vent’di”) ed elogiando se stesso “Ho67 film e quasi 500 episodi di fiction”. “Sono una persona buona ma quando si tira in ballo la mia famiglia e mia moglie mi ...

Salvato36264343 : RT @BITCHYFit: Andrea Roncato attacca Stefania Orlando: “Ha fatto 2 trasmissioni e 20 anni di materassi” - likeirisheyes : RT @JoMarch__: Agli innumerevoli insulti come madre e come donna a Dayane mancavano quelli di Andrea Roncato #gfvip - zazoomblog : Andrea Roncato ancora contro Stefania Orlando: Ha fatto due trasmissioni e 20 anni di materassi - #Andrea #Roncato… - GCamberi : La disgraziataggine assoluta di Andrea Roncato che, per tornare miseramente in scena, attacca ingiustamente Stefani… - infoitcultura : GFVip, Andrea Roncato e la guerra con Stefania Orlando: «Quando avevo bisogno per la droga, se ne andò» -