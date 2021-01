Andrea Roncato ancora contro Stefania Orlando: “Quando avevo bisogno per la droga…” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’intervista di Andrea Roncato a Live – Non è la D’Urso ha creato un putiferio. Domenica scorsa l’attore ha rivelato che il matrimonio con la conduttrice romana ora al GF Vip è finito perché lei avrebbe avuto un altro uomo, anche se ha rimarcato di non essere stato affatto un bravo marito. E ha aggiunto: “Però ora non può dire che mia moglie (Nicole Moscariello, ndr) è gelosa di lei. Forse lo dice perché è bello sentirsi importante”. Queste dichiarazioni sono arrivate anche nella Casa perché in diretta Alfonso Signorini le ha riportate a Stefania, che ha affermato di essersi scontrata anche con la figlia della moglie di Roncato, Giulia Elettra Gorietti: “Non ho mai detto qua dentro che la moglie è gelosa – ha chiarito in diretta – Un giorno ho incontrato Andrea nei camerini di via Teulada e lui mi ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’intervista dia Live – Non è la D’Urso ha creato un putiferio. Domenica scorsa l’attore ha rivelato che il matrimonio con la conduttrice romana ora al GF Vip è finito perché lei avrebbe avuto un altro uomo, anche se ha rimarcato di non essere stato affatto un bravo marito. E ha aggiunto: “Però ora non può dire che mia moglie (Nicole Moscariello, ndr) è gelosa di lei. Forse lo dice perché è bello sentirsi importante”. Queste dichiarazioni sono arrivate anche nella Casa perché in diretta Alfonso Signorini le ha riportate a, che ha affermato di essersi scontrata anche con la figlia della moglie di, Giulia Elettra Gorietti: “Non ho mai detto qua dentro che la moglie è gelosa – ha chiarito in diretta – Un giorno ho incontratonei camerini di via Teulada e lui mi ha ...

