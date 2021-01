Andrea Roncato ancora contro Stefania Orlando: "Ha fatto due trasmissioni e 20 anni di materassi" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Andrea Roncato va ancora all'attacco di Stefania Orlando, questa volta usando parole velenose sulla carriera della concorrente del Grande Fratello Vip 5. Andrea Roncato continua ad attaccare l'ex moglie Stefania Orlando, questa volta tirando in ballo anche la sua carriera. Dopo l'intervista a Live - Non è la d'Urso l'attore è tornato a parlare dell'ex attraverso i social, dove ha accusato la gieffina di averlo abbandonato quando aveva problemi di droga. Lunedì sera Alfonso Signorini ha mostrato a Stefania Orlando l'intervista in cui Andrea Roncato l'accusava di averlo lasciato per un altro uomo. La conduttrice televisiva da quattro mesi è nella casa di Cinecittà come ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 gennaio 2021)vaall'attacco di, questa volta usando parole velenose sulla carriera della concorrente del Grande Fratello Vip 5.continua ad attaccare l'ex moglie, questa volta tirando in ballo anche la sua carriera. Dopo l'intervista a Live - Non è la d'Urso l'attore è tornato a parlare dell'ex attraverso i social, dove ha accusato la gieffina di averlo abbandonato quando aveva problemi di droga. Lunedì sera Alfonso Signorini ha mostrato al'intervista in cuil'accusava di averlo lasciato per un altro uomo. La conduttrice televisiva da quattro mesi è nella casa di Cinecittà come ...

