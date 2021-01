Andrea e Nicolò, nuovi retroscena sul padre Walter Zenga: “Mi ha bloccato su Instagram” (VIDEO) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Walter Zenga e i problemi con i due figli A quanto pare nella famiglia allargata Zenga ci siano una serie di problemi ed incomprensioni tra figli e padre. Il caso è tornato alla ribalta con l’entrata di Andrea Zenga nella casa del Grande Fratello Vip 5 come concorrente. Il ragazzo, che anni fa ha partecipato anche a Temptation Island Vip, chiamato in causa da Alfonso Signorini ha ammesso che nella sua vita ha sempre sentito la mancanza del padre, l’ex portiere e attuale allenatore Walter Zenga. Stando alle dichiarazioni del gieffino, infatti, lo sportivo sarebbe stato assente e non presente nei momenti più importanti della vita dei due figli. Nicolò Zenga rivela che il padre lo ha ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 20 gennaio 2021)e i problemi con i due figli A quanto pare nella famiglia allargataci siano una serie di problemi ed incomprensioni tra figli e. Il caso è tornato alla ribalta con l’entrata dinella casa del Grande Fratello Vip 5 come concorrente. Il ragazzo, che anni fa ha partecipato anche a Temptation Island Vip, chiamato in causa da Alfonso Signorini ha ammesso che nella sua vita ha sempre sentito la mancanza del, l’ex portiere e attuale allenatore. Stando alle dichiarazioni del gieffino, infatti, lo sportivo sarebbe stato assente e non presente nei momenti più importanti della vita dei due figli.rivela che illo ha ...

- ganzaxxl : @Ride80Free Zenga ha avuto Jacopo dalla prima moglie Nicolò e Andrea dalla seconda moglie (che ha poi avuto altri 2… - MeanGorgeous : @denoialtri 5, Jacopo dalla prima Andrea e Nicolò dalla seconda e 2 piccoli dall'ultima con cui si è lasciato da poco - claudiaheda : @giul91 Ne con Andrea ne con Nicolò da quel che ho capito per loro due non c'è mai stato - ThisManIsNo1 : 'Non ti ho mai giudicato e sono l'ultima persona che può permettersi di farlo' Posso dire che anche il primo…