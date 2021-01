Amava il suo lavoro | ma lo schianto ha distrutto tutti i sogni

Leggi su chenews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) La tragedia in autostrada, i programmi, idi un 25enne spazzati via dalloche non ha lasciato scampo. Filippo Bubbo (Web)Loterribile, un incidente a catena che ha stravolto il traffico e provocato una scena da incubo. Siamo sull’A4, direzione Venezia, tra Pontogruaro e San Stino. Il mezzo pesante guidato da Filippo Bubbo, 25 anni, origini calabresi, di Petronà, in provincia di Catanzaro, ma residente a Pisa per, coinvolto in un terribile tamponamento a catena con altri due mezzi pesanti, uno scenario apocalittico, ed il ragazzo rimasto schiacciato nel suo abitacolo. Il racconto del padre del giovane, è straziante, era partito presto, di notte, per evitare traffico e portare a termine la consegna nei tempi utili. Non voleva rischiare di trovare traffico Filippo, e ...