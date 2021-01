Altro che 1 milione! Le persone vaccinate sono solo 6000. La grande bugia di Speranza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Martedì scorso, il report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria indicava che le persone “finora vaccinate contro il Covid in Italia” erano 1.187.920. E anche in Parlamento e nei talk è fatto rimbalzare questo numero, come un risultato straordinario: “Un milione di persone vaccinate”. Peccato che si trattava di una vera e propria bufala istituzionale, smascherata da Open e che ha costretto il ministero a intervenire anche sui suoi siti per rettificare i dati. Quello reale dei vaccinati è infatti un numero ben lontano dal “primo grande passo nella maratona decisiva” di cui aveva parlato Speranza, ben lontano cioè dalle cifre che dal 31 dicembre hanno continuano a salire fino a 1 milione sotto la dicitura di totale vaccinazioni. Il nuovo dato inserito dei 6 ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Martedì scorso, il report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria indicava che le“finoracontro il Covid in Italia” erano 1.187.920. E anche in Parlamento e nei talk è fatto rimbalzare questo numero, come un risultato straordinario: “Un milione di”. Peccato che si trattava di una vera e propria bufala istituzionale, smascherata da Open e che ha costretto il ministero a intervenire anche sui suoi siti per rettificare i dati. Quello reale dei vaccinati è infatti un numero ben lontano dal “primopasso nella maratona decisiva” di cui aveva parlato, ben lontano cioè dalle cifre che dal 31 dicembre hanno continuano a salire fino a 1 milione sotto la dicitura di totale vaccinazioni. Il nuovo dato inserito dei 6 ...

CarloCalenda : Dato il livello di ripetitività e manicheismo del @fattoquotidiano io fossi in loro una copertina definitiva: Conte… - francescoseghez : 156 sì con 3 senatori a vita (che difficilmente partecipano alla vita parlamentare) e 16 potenziali NO ai voti chia… - borghi_claudio : Io... io... vabè. Il paese potrebbe essere guidato da Bagnai e invece è guidato da Cioffi. Direi che è inutile aggiungere altro. #Senato - Mimmopryor : @SibillaeApollo Twitter non fa altro che mettere a nudo chi siamo veramente... Devo aggiungere altro?!... Posso dir… - MarceVann : RT @M_Montigiani: ...nello stesso giorno la Procura di Genova archivia la vicenda dei diamanti della Tanzania di Belsito, ovviamente non è… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Governo, altro che Conte a casa. Verso un ministero a Di Battista Affaritaliani.it App Immuni, nel Lazio nuovo sistema per migliorare le registrazioni dei positivi

Un nuovo servizio per comunicare la propria positività al Covid-19 e migliorare le "performance" di Immuni, l'App promossa dal ministero della Salute per ...

A scuola s’insegnano gli stereotipi sessisti? L’autrice del sussidiario delle polemiche si difende

“Fare le pulizie”, “Ubbidire”, “Andare al lavoro”, “Cucinare”, “Fare la spesa”, “Non fare i capricci”, “Tenere in ordine i giocattoli”. Qual è il compito di ciascuno all’interno di una famiglia? La ma ...

Un nuovo servizio per comunicare la propria positività al Covid-19 e migliorare le "performance" di Immuni, l'App promossa dal ministero della Salute per ...“Fare le pulizie”, “Ubbidire”, “Andare al lavoro”, “Cucinare”, “Fare la spesa”, “Non fare i capricci”, “Tenere in ordine i giocattoli”. Qual è il compito di ciascuno all’interno di una famiglia? La ma ...