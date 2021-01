All’Atalanta non basta il solito Muriel: con l’Udinese pari e delusione (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Doveva essere la partita della sgasata per l’Atalanta, il match che proiettava i nerazzurri a ridosso delle due milanesi, al terzo posto. Invece a Udine è arrivato un pareggio che porta in dote un solo punto e tanta delusione. È finita 1-1 alla Dacia Arena, una gara che ha visto gli uomini di Gasperini dominare in lungo e in largo sul piano del gioco senza però mai trovare la scintilla, il guizzo da tre punti. Leggi anche Serie A Udinese-Atalanta, la diretta del match Certo, il gol di Pereyra arrivato dopo neanche 30 secondi dal fischio d’inizio ha complicato ancor di più una partita che si preannunciava già non semplice, con i bianconeri che da lì in avanti hanno pensato solo a difendersi a perdere ogni secondo utile per far arrivare quanto prima il 90?. Muriel ha rimesso i suoi in carreggiata al 43?, con una rete delle sue: slalom tra tre ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Doveva essere la partita della sgasata per l’Atalanta, il match che proiettava i nerazzurri a ridosso delle due milanesi, al terzo posto. Invece a Udine è arrivato un pareggio che porta in dote un solo punto e tanta. È finita 1-1 alla Dacia Arena, una gara che ha visto gli uomini di Gasperini dominare in lungo e in largo sul piano del gioco senza però mai trovare la scintilla, il guizzo da tre punti. Leggi anche Serie A Udinese-Atalanta, la diretta del match Certo, il gol di Pereyra arrivato dopo neanche 30 secondi dal fischio d’inizio ha complicato ancor di più una partita che si preannunciava già non semplice, con i bianconeri che da lì in avanti hanno pensato solo a difendersi a perdere ogni secondo utile per far arrivare quanto prima il 90?.ha rimesso i suoi in carreggiata al 43?, con una rete delle sue: slalom tra tre ...

jovinco82 : RT @_enz29: All’Atalanta non fregava un cazzo di questa partita secondo me - GiordanoSepi : @mar_aie A prescindere dalle nostre ultime prestazioni (per carità!) e all'interesse per la classifica della Roma (… - iCapiscers : RT @_enz29: All’Atalanta non fregava un cazzo di questa partita secondo me - AndreaRastovevi : RT @_enz29: All’Atalanta non fregava un cazzo di questa partita secondo me - ripalta49 : @Atalanta_BC Anche oggi il furto non vi è riuscito anzi se guardiamo bene lo avete perpetrato con l'aiuto di Calvar… -

Ultime Notizie dalla rete : All’Atalanta non Juventus-Sassuolo, formazioni e dove vederla: Demiral al posto di De Ligt, Morata verso la panchina Corriere della Sera