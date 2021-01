Allarme dell'Oms: 'La nuova variante inglese diffusa in almeno 60 Paesi in tutto il mondo' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Non si arresta la corsa della del nuovo - 19: questo continua a diffondersi in tutto il mondo ed era presente la scorsa settimana in 60 Paesi e territori, 10 in più rispetto al 12 gennaio: lo ha fatto ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Non si arresta la corsaa del nuovo - 19: questo continua a diffondersi iniled era presente la scorsa settimana in 60e territori, 10 in più rispetto al 12 gennaio: lo ha fatto ...

LA MADDALENA. L'Usca è operativa, ma con modalità differenti rispetto al passato. Il chiarimento della Assl di Olbia arriva dopo la denuncia dell'associazione Presidio Paolo Merlo che aveva lanciato l ...

Crisi di governo, il piano di Conte: allargare la maggioranza, altrimenti si va a casa

Dopo la fiducia ottenuta con 156 voti per il premier è il momento di trovare nuovi rinforzi entro due settimane ...

LA MADDALENA. L'Usca è operativa, ma con modalità differenti rispetto al passato. Il chiarimento della Assl di Olbia arriva dopo la denuncia dell'associazione Presidio Paolo Merlo che aveva lanciato l ...Dopo la fiducia ottenuta con 156 voti per il premier è il momento di trovare nuovi rinforzi entro due settimane ...