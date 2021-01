Alla fine Joe Exotic di Tiger King non è stato graziato da Trump

Leggi su wired

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nella lista delle persone a cui concedere la grazia, che Donaldha ufficializzato nelle ultime ore da presidente degli Stati Uniti, ci sono i rapper Lil Wayne e Kodak Black, la ceo della casa discografica Roc Nation Desiree Perez, un ex editor del New York Observer… nonché molti nomi legatisua famiglia o al suo entourage, come il padre del genero Jared Kushner e il precedente campaign manager Paul Manafort, implicato nel caso delle ingerenze russe durante le elezioni del 2016. Fra i 73 nomi in totale graziati dal perdono presidenziale manca, però, quello di cui si è molto chiacchierato nell’ultimo anno e che tanti davano per certo: Joe, il bizzarro e violento protagonista di, la docuserie Netflix che è divenuta un fenomeno mondiale. Gli otto episodi raccontano la rivalità ...