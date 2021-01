Alice nel paese delle meraviglie, Mia Wasikowska 10 anni dopo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Mia Wasikowska è un’attrice e regista cinematografica australiana diventata famosa a livello internazionale dopo l’uscita del film fantasy Alice nel paese delle meraviglie. La pellicola andrà in onda stasera su Italia 1. Andiamo a scoprire com’è diventata Mia Wasikowska, 10 anni dopo l’uscita del film che l’ha portata al successo. >> Hunger Games: alcune curiosità sui film e sugli attori Mia Wasikowska: biografia Mia è nata nella capitale dell’Australia, Canberra. Nella sua famiglia ci sono altre aspiranti attrici tra cui la sorella maggiore e un fratello minore. I genitori di Mia hanno lavorato come fotografi professionisti. La madre Marzena Wasikowska è di origine polacca e il padre John Reid ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Miaè un’attrice e regista cinematografica australiana diventata famosa a livello internazionalel’uscita del film fantasynel. La pellicola andrà in onda stasera su Italia 1. Andiamo a scoprire com’è diventata Mia, 10l’uscita del film che l’ha portata al successo. >> Hunger Games: alcune curiosità sui film e sugli attori Mia: biografia Mia è nata nella capitale dell’Australia, Canberra. Nella sua famiglia ci sono altre aspiranti attrici tra cui la sorella maggiore e un fratello minore. I genitori di Mia hanno lavorato come fotografi professionisti. La madre Marzenaè di origine polacca e il padre John Reid ...

paoladiana2 : @Alice_Caccamo00 Carlotta è totalmente fuori contesto. Non è una Vip, non è un’attrice non è una cantante o una pre… - BisonSabrina : RT @illibraio: Una buona lettura e una tazza di tè fumante è da sempre un'accoppiata vincente (soprattutto in inverno). Ecco le nostre prop… - BisonSabrina : RT @illibraio: Chi non ha mai avuto un amico immaginario? Questa figura non è la semplice fantasia di un bambino, ma la memoria della nostr… - alice_lorieri : RT @taes_universe: NEL LIBRO DI UNA MIA AMICA, RAGA STO URLANDO - Alice_Caccamo00 : Ma che succede, perché si parla di una talpa, perché ho visto una foto di Bal0telli in casa, non capisco aiuto sono… -