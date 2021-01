Alice in Wonderland, Mia Wasikowska: la protagonista del film (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Curiosità su Alice in Wonderland, cosa sapere sull’attrice Mia Wasikowska: la protagonista del film si racconta in un’intervista. (screenshot video)L’attrice statunitense Mia Wasikowska si è formata come ballerina da adolescente prima di cambiare carriera. Nel 2010 è stata la star del cinema con il maggior incasso al mondo dopo aver interpretato la protagonista in Alice nel paese delle meraviglie di Tim Burton e aver recitato al fianco di Annette Bening e Julianne Moore in I ragazzi stanno bene. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Olga Kent Fuga dei Cervelli: che fine ha fatto, com’è oggi Questi due ruoli l’hanno consacrata come una delle attrici più amate dell’ultimo decennio. Da qualche anno, si sono però fatte più sporadiche le ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Curiosità suin, cosa sapere sull’attrice Mia: ladelsi racconta in un’intervista. (screenshot video)L’attrice statunitense Miasi è formata come ballerina da adolescente prima di cambiare carriera. Nel 2010 è stata la star del cinema con il maggior incasso al mondo dopo aver interpretato lainnel paese delle meraviglie di Tim Burton e aver recitato al fianco di Annette Bening e Julianne Moore in I ragazzi stanno bene. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Olga Kent Fuga dei Cervelli: che fine ha fatto, com’è oggi Questi due ruoli l’hanno consacrata come una delle attrici più amate dell’ultimo decennio. Da qualche anno, si sono però fatte più sporadiche le ...

