Alessandria, al via la campagna “Vaccinato allo stadio” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’Alessandria Calcio, serie C girone A, lancia la campagna “Vaccinato allo stadio”, per permettere ai tifosi che hanno ricevuto le dosi di vaccino contro il Covid-19 di seguire le partite dal vivo. Lo ha annunciato la stessa società con un comunicato pubblicato sul proprio sito nel quale si legge: “I tifosi sono parte dello spettacolo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’Calcio, serie C girone A, lancia la”, per permettere ai tifosi che hanno ricevuto le dosi di vaccino contro il Covid-19 di seguire le partite dal vivo. Lo ha annunciato la stessa società con un comunicato pubblicato sul proprio sito nel quale si legge: “I tifosi sono parte dello spettacolo L'articolo

usalessandria : Alessandria-Como: al via il match! #ForzaGrigi - MasputPutzu : Serie C, Alessandria – Como /Segui la diretta #como #seriec #usalessandria - MasputPutzu : Rotonde e ciclopedonale intitolate ai vigili del fuoco morti a Quargnento: “I nostri tre eroi” #vigilidelfuoco… - MasputPutzu : Operazione dei carabinieri anche in provincia di Alessandria sul traffico di sostanze dopanti #alessandria #nas… - telecitynews24 : ?? ALESSANDRIA: UNA PASSEGGIATA PER MARCO, MATTEO E ANTONINO ?? La Prefettura ha detto sì ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandria via La Giunta ha deciso: “Alessandria avrà una via dedicata ad Antonino, Marco e Matteo” Radiogold Al Cuspo non si sono mai fermati. Pronti per i campionati

Supporta La Pulce nell'Orecchio in questo periodo difficile in cui l'informazione, anche quella scomoda, fa la differenza sulle fake news e la misinformazione. La ripresa del rugby è prevista per il 7 ...

Nas smantellano traffico doping, 3 arresti 12 denunce

I Nas hanno smantellato un traffico doping di scala nazionale. Sono 3 gli arrestati, 12 le denunce e 38 le perquisizioni.

Supporta La Pulce nell'Orecchio in questo periodo difficile in cui l'informazione, anche quella scomoda, fa la differenza sulle fake news e la misinformazione. La ripresa del rugby è prevista per il 7 ...I Nas hanno smantellato un traffico doping di scala nazionale. Sono 3 gli arrestati, 12 le denunce e 38 le perquisizioni.