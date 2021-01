Alberto Salerno discografico, chi è il paroliere e marito di Mara Maionchi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alberto Salerno è un nome importante nella discografia italiana ed è anche il marito di Mara Maionchi, che stasera ritorna a far parte della giuria di Italia’s Got Talent show in onda a partire dalle 21.30 su SkyUno. Milanese classe 1949, si approccia alla musica adolescente scrivendo le prime canzoni. E’ figlio d’arte: il padre Nicola, conosciuto come Nisa, è stato autore di brani come Torero e Tu Vuo’ Fa L’Americano. La passione della musica sostenuta dal padre Nicola porta Alberto Salerno a trasformarla in un lavoro, arrivano i primi successi con il brano Avevo Un Cuore di Mino Reitano del quale aveva scritto il testo. Il paroliere scopre gli Stormy Six nel 1969 e lancia la carriera solista del bassista Claudio Rocchi tra i padri del progressive ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021)è un nome importante nella discografia italiana ed è anche ildi, che stasera ritorna a far parte della giuria di Italia’s Got Talent show in onda a partire dalle 21.30 su SkyUno. Milanese classe 1949, si approccia alla musica adolescente scrivendo le prime canzoni. E’ figlio d’arte: il padre Nicola, conosciuto come Nisa, è stato autore di brani come Torero e Tu Vuo’ Fa L’Americano. La passione della musica sostenuta dal padre Nicola portaa trasformarla in un lavoro, arrivano i primi successi con il brano Avevo Un Cuore di Mino Reitano del quale aveva scritto il testo. Ilscopre gli Stormy Six nel 1969 e lancia la carriera solista del bassista Claudio Rocchi tra i padri del progressive ...

Salerno, iniziati i lavori questa mattina in piazzetta Serino

