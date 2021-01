Alberto Matano e Franco Di Mare, Dagospia lancia una bomba, la natura del loro rapporto spiega molte cose (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alberto Matano, suo malgrado, è sempre al centro della cronaca. Prima per la brutta chiusura de “Vita in diretta” dell’anno scorso quando Lorella Cuccarini, solo prima dell’ultima puntata del programma nel quale era coconduttrice insieme al giornalista, spiegò con una lettera resa pubblica come lui si fosse comportato con lei sempre male accusandolo di soffrire di egocentrismo e di maschilismo. Poi, la curiosità fortissima che c’è sulla sua vita privata e questa voglia da parte del suo pubblico di sapere con chi divide la sua vita, spesso porta il gossip a fare deduzioni anche errate. Questo perché, per una scelta di vita rispettabilissima, Alberto Matano è molto riservato e non vuole sbottonarsi in alcun modo. Recentemente ha solo detto, in occasione di un’intervista rilasciata a Domenica In dalla sua grande ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 20 gennaio 2021), suo malgrado, è sempre al centro della cronaca. Prima per la brutta chiusura de “Vita in diretta” dell’anno scorso quando Lorella Cuccarini, solo prima dell’ultima puntata del programma nel quale era coconduttrice insieme al giornalista, spiegò con una lettera resa pubblica come lui si fosse comportato con lei sempre male accusandolo di soffrire di egocentrismo e di maschilismo. Poi, la curiosità fortissima che c’è sulla sua vita privata e questa voglia da parte del suo pubblico di sapere con chi divide la sua vita, spesso porta il gossip a fare deduzioni anche errate. Questo perché, per una scelta di vita rispettabilissima,è molto riservato e non vuole sbottonarsi in alcun modo. Recentemente ha solo detto, in occasione di un’intervista rilasciata a Domenica In dalla sua grande ...

