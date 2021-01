Alba Parietti rispolvera la foto del passato: gli hater all’attacco (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alba Parietti pubblica una foto su Instagram e gli hater si scatenano. Piovono le critiche di alcuni follower: l’opinionista avrebbe usato Photoshop Alba Parietti, Fonte foto: Instagram (@ AlbaParietti)Alba Parietti è una delle più apprezzate opinioniste tv. Spesso e volentieri è ospite in numerosi programmi, sia Rai che Mediaset, dove esprime le sue idee circa i fatti di attualità, cronaca e politica. Il suo giudizio è sempre molto atteso ed è per questo che è richiestissima nelle varie trasmissioni. La Parietti può vantare un grosso seguito anche sui social, in particolare su Instagram, dove il suo account conta la bellezza di 410 mila follower, sempre molto ... Leggi su chenews (Di mercoledì 20 gennaio 2021)pubblica unasu Instagram e glisi scatenano. Piovono le critiche di alcuni follower: l’opinionista avrebbe usato Photoshop, Fonte: Instagram (@è una delle più apprezzate opinioniste tv. Spesso e volentieri è ospite in numerosi programmi, sia Rai che Mediaset, dove esprime le sue idee circa i fatti di attualità, cronaca e politica. Il suo giudizio è sempre molto atteso ed è per questo che è richiestissima nelle varie trasmissioni. Lapuò vantare un grosso seguito anche sui social, in particolare su Instagram, dove il suo account conta la bellezza di 410 mila follower, sempre molto ...

trash_italiano : Muoio perché sferati come Alba Parietti e Alda D'Eusanio hanno da ridire su tutti. TUTTI. 3848 ospiti = loro hanno… - Federicaaa11 : RT @kiarafaz1: Primo prolungamento: Non Alba, non Alba, non Alba Secondo prolungamento: MA LA VOGLIAMO CHIAMARE O NO LA PARIETTI #TZVIP - beatricemarsili : RT @kiarafaz1: Primo prolungamento: Non Alba, non Alba, non Alba Secondo prolungamento: MA LA VOGLIAMO CHIAMARE O NO LA PARIETTI #TZVIP - fraa_5 : RT @kiarafaz1: Primo prolungamento: Non Alba, non Alba, non Alba Secondo prolungamento: MA LA VOGLIAMO CHIAMARE O NO LA PARIETTI #TZVIP - 3_porn_click868 : Alba Parietti - Il Macell @3_porn_click868 . @3_porn_click868 . @3_porn_click868 . @3_porn_click868… -