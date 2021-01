Alan Friedman: “Trump si mette in aereo con la sua escort Melania…”. Risate e qualche ‘no’ in studio, ma nessuno lo blocca (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’addio di Donald Trump alla Casa Bianca, la cerimonia di insediamento per Joe Biden. L’argomento del giorno, non a caso, ha trovato spazio anche a Unomattina, il contenitore di Rai1 condotto da Marco Frittella e Monica Giandotti. Il programma si è però reso protagonista di un vero e proprio scivolone, non degno del servizio pubblico. Alle 7.37 Alan Friedman, giornalista statunitense, rispondendo a una domanda della padrona di casa parla di Trump in questi termini: “Mi lascia la parte più divertente vedo. Trump si mette in aereo con la sua escort, con sua moglie e vanno in Florida”. Lo scrittore etichetta l’ex first lady dandole della “escort”, si avverte qualche sorriso e un “no” timido e accennato della conduttrice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’addio di Donaldalla Casa Bianca, la cerimonia di insediamento per Joe Biden. L’argomento del giorno, non a caso, ha trovato spazio anche a Unomattina, il contenitore di Rai1 condotto da Marco Frittella e Monica Giandotti. Il programma si è però reso protagonista di un vero e proprio scivolone, non degno del servizio pubblico. Alle 7.37, giornalista statunitense, rispondendo a una domanda della padrona di casa parla diin questi termini: “Mi lascia la parte più divertente vedo.siincon la sua, con sua moglie e vanno in Florida”. Lo scrittore etichetta l’ex first lady dandole della “”, si avvertesorriso e un “no” timido e accennato della conduttrice ...

NicolaPorro : Il lapsus del giornalista, che forse confonde inglese e italiano, scatena l'ilarità in Rai. Perché se le donne non… - stanzaselvaggia : Alan Friedman ha dato della escort a Melania Trump (con finta gaffe). - LemboEttore : Un indefinibile personaggio, della peggiore specie La sua affermazione nei confronti della moglie di Trump, dovrebb… - jobwithinternet : RT @Valenti00278189: Forse è la volta buona che alan friedman se ne ritorni in America? - DrDomu : RT @Valenti00278189: Forse è la volta buona che alan friedman se ne ritorni in America? -

Ultime Notizie dalla rete : Alan Friedman Ignazio La Russa contro Alan Friedman: "Solo lui può usare termini volgari e vergognosi nei confronti di Trump, comunque ancora presidente in carica" La7 La pessima uscita del politologo americano in diretta su Rai 1

Questi i momenti in cui Friedman pronuncia quelle parole, con il sottofondo di risate che arrivano dallo studio di Unomattina, su Rai1. Alan Friedman chiama escort Melania Trump. E i sinistri ridono.

Insediamento Biden, i programmi tv dove verrà trasmessa la cerimonia

La cerimonia di inaugurazione del 46° presidente degli Stati Uniti verrà seguita in diretta dalle nostre reti principali con diversi programmi.

Questi i momenti in cui Friedman pronuncia quelle parole, con il sottofondo di risate che arrivano dallo studio di Unomattina, su Rai1. Alan Friedman chiama escort Melania Trump. E i sinistri ridono.La cerimonia di inaugurazione del 46° presidente degli Stati Uniti verrà seguita in diretta dalle nostre reti principali con diversi programmi.