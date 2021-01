Al via le riprese di Fedeltà: Michele Riondino nella nuova serie Netflix (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dimenticate cavalli e vestiti d’epoca, Michele Riondino è pronto a calarsi nei panni di un personaggio contemporanea e moderno grazie a Fedeltà, la nuova serie italiana targata Netflix. La piattaforma ha già divulgato la foto del primo ciak di Fedeltà le cui riprese sono iniziate proprio in questi giorni e andranno avanti fino alla prossima primavera per mettere insieme sei episodi e andare in onda così entro la fine di quest’anno, salvo problemi e ostacoli. La nuova serie originale italiana Netflx è tratta dall’omonimo romanzo di Marco Missiroli, finalista al 73° Premio Strega e vincitore del Premio Strega Giovani. La produzione è firmata da BiBi Film mentre la sceneggiatura è affidata a Alessandro Fabbri, Elisa ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dimenticate cavalli e vestiti d’epoca,è pronto a calarsi nei panni di un personaggio contemporanea e moderno grazie a, laitaliana targata. La piattaforma ha già divulgato la foto del primo ciak dile cuisono iniziate proprio in questi giorni e andranno avanti fino alla prossima primavera per mettere insieme sei episodi e andare in onda così entro la fine di quest’anno, salvo problemi e ostacoli. Laoriginale italiana Netflx è tratta dall’omonimo romanzo di Marco Missiroli, finalista al 73° Premio Strega e vincitore del Premio Strega Giovani. La produzione è firmata da BiBi Film mentre la sceneggiatura è affidata a Alessandro Fabbri, Elisa ...

