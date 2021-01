Al Senato Conte arriva a 156. Punta al rilancio e oggi sale al Quirinale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Fiducia: i no a 140, 16 astenuti renziani decisivi. Premier al Quirinale in queste ore per un colloquio informale ma chiederà tempo per un nuovo governo o per una soluzione che rafforzi l'esecutivo Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Fiducia: i no a 140, 16 astenuti renziani decisivi. Premier alin queste ore per un colloquio informale ma chiederà tempo per un nuovo governo o per una soluzione che rafforzi l'esecutivo

ricpuglisi : Quello che temevo potesse succedere è accaduto. Con il voto di oggi al #Senato il @pdnetwork sancirà la propria su… - borghi_claudio : Hahahahaha #Salvini sbugiarda conte usando la prima pagina del Wall Street Journal di oggi. #Senato - you_trend : ?? #BREAKING Secondo il nostro conteggio, #Conte ottiene la fiducia del #Senato con la maggioranza relativa Senator… - IamNina91138633 : RT @GiancarloCanc: Fiducia al Governo Conte anche in Senato! Adesso è il momento di mettere il turbo perché l’Italia trasformerà questo mom… - Nerot45888119 : RT @RadioSavana: Non pensanti del Movimento 5 Stelle si abbracciano e si baciano in Senato. Cinque minuti prima parlavano di emergenza Covi… -