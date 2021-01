Aiuto sovranista a Trump: Bruxelles condanna l'assalto al Congresso, Salvini e Meloni no (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel giorno dell’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, i sovranisti italiani eletti al Parlamento europeo non condannano le violenze di Capitol Hill. Fratelli d’Italia vota contro, la Lega si astiene nel voto su un emendamento alla risoluzione sulla politica estera dell’Ue, presentato dal tedesco David McAllister del Ppe (Cdu, partito di Merkel). L’emendamento schiera nettamente l’Eurocamera su una posizione di condanna dell’insurrezione da parte dei supportes di Donald Trump il 6 gennaio scorso al Congresso Usa. Votano a favore gli eletti di Forza Italia, insieme al Pd, al M5s e la gran parte delle forze politiche presenti all’Europarlamento. Il testo passa a larga maggioranza con 523 sì, 90 no, 65 astenuti. Ecco l’emendamento: Il Parlamento europeo “condanna con la massima fermezza l’attacco ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel giorno dell’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, i sovranisti italiani eletti al Parlamento europeo nonno le violenze di Capitol Hill. Fratelli d’Italia vota contro, la Lega si astiene nel voto su un emendamento alla risoluzione sulla politica estera dell’Ue, presentato dal tedesco David McAllister del Ppe (Cdu, partito di Merkel). L’emendamento schiera nettamente l’Eurocamera su una posizione didell’insurrezione da parte dei supportes di Donaldil 6 gennaio scorso alUsa. Votano a favore gli eletti di Forza Italia, insieme al Pd, al M5s e la gran parte delle forze politiche presenti all’Europarlamento. Il testo passa a larga maggioranza con 523 sì, 90 no, 65 astenuti. Ecco l’emendamento: Il Parlamento europeo “con la massima fermezza l’attacco ...

