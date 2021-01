Aiuto, anche Sanremo nelle mani dei virologi - (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Matteo Sacchi Alla fine, forse, è comprensibile in una situazione di pandemia: anche il Festival della canzone italiana si è trasformato in una questione "virologica" Alla fine, forse, è comprensibile in una situazione di pandemia: anche il Festival della canzone italiana si è trasformato in una questione «virologica». La grande differenza tra Sanremo e qualsiasi altra manifestazione canora la fanno l'orchestra e il pubblico dell'Ariston, questo è chiaro a tutti. Ecco perché la Rai e Amadeus hanno iniziato a pensare a soluzioni che tutelino sia lo spettacolo sia la salute del pubblico. Tra le altre la famosa, e un po' fantascientifica, nave/bolla su cui conservare gli spettatori dell'Ariston. Soluzione che, per altro, allo stato attuale pare in netto declino. Mentre ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Matteo Sacchi Alla fine, forse, è comprensibile in una situazione di pandemia:il Festival della canzone italiana si è trasformato in una questione "ca" Alla fine, forse, è comprensibile in una situazione di pandemia:il Festival della canzone italiana si è trasformato in una questione «ca». La grande differenza trae qualsiasi altrafestazione canora la fanno l'orchestra e il pubblico dell'Ariston, questo è chiaro a tutti. Ecco perché la Rai e Amadeus hanno iniziato a pensare a soluzioni che tutelino sia lo spettacolo sia la salute del pubblico. Tra le altre la famosa, e un po' fantascientifica, nave/bolla su cui conservare gli spettatori dell'Ariston. Soluzione che, per altro, allo stato attuale pare in netto declino. Mentre ...

IlContiAndrea : #Amadeus 'Gli ospiti internazionali in collegamento? Ipotesi ma vorrei fare un #Sanremo2021 nazionale per dare slan… - ripalta49 : @Atalanta_BC Anche oggi il furto non vi è riuscito anzi se guardiamo bene lo avete perpetrato con l'aiuto di Calvar… - frenkk17 : RT @LidaSezOlbia: starter della Royal ed aiuto per l'acquisto di #vaccini e #sverminanti, è questo che vi chiediamo, aiutateci perchè noi n… - LaNotPontina : Prosegue anche dopo il periodo natalizio l'iniziativa del I Municipio 'Libri sospesi', fortemente voluta dal presid… - AnnaMar27964290 : RT @CorinnaMarchet1: Grazie di ? anche a tutte voi 'RAGAZZE DI CAN' su Twitter,che avete condiviso la mia lettera,che ho scritto pensando a… -

Ultime Notizie dalla rete : Aiuto anche Aiuto, anche Sanremo nelle mani dei virologi il Giornale Aiuto, anche Sanremo nelle mani dei virologi

Alla fine, forse, è comprensibile in una situazione di pandemia: anche il Festival della canzone italiana si è trasformato in una questione "virologica" ...

Emergenza gelo per i senzatetto, a Milano, Roma e Napoli decolla il soccorso

Il presidente Sinigallia: "Un pasto caldo è il primo passo verso una presa in carico della persona fragile, avviandola poi a un recupero della sua vita" ...

Alla fine, forse, è comprensibile in una situazione di pandemia: anche il Festival della canzone italiana si è trasformato in una questione "virologica" ...Il presidente Sinigallia: "Un pasto caldo è il primo passo verso una presa in carico della persona fragile, avviandola poi a un recupero della sua vita" ...